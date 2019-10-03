شاهد: إيهاب توفيق يوبخ مصوراً بسبب لقطة تقبيله إعلامية مصرية

وبخ الفنان المصري إيهاب توفيق أحد المصورين بعد تصويره له أثناء تقبيل إعلامية المصرية خلال حضورهما حفل مؤتمر للأوبرا ثم استدعى المصور ليرى ما التقطته عدسة كاميراته.

وأكدت مصادر خاصة أن الفيديو كان في حفل مؤتمر "أوبرا عايدة"، وحدثت المشاجرة بعد أن التقط المصور صوراً لإيهاب توفيق وهو يُقبّل الإعلامية لميس الحديدي، وهو الأمر الذي لم يعجب توفيق وطلب من المصور أن يحضر فلَم يفعل المصوّر، فعلا صوت الفنان المصري من أجل حذف كل الصور التي كان قد التقطها وفقاً للنهار اللبناني.

يُذكر أن إيهاب توفيق كان طرح مؤخراً أغنية منفردة جديدة بعنوان "الصيف والبحر" مع شركة "مزيكا" ويستعد حالياً لطرح عدد من الأغنيات.