تراند اليوم : كيف علق راغب علامة على فضيحة سعد الحريري والعارضة الافريقية ؟

أبدى الفنان اللبناني راغب علامة رفضاً لما نشر حول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتورطه بعلاقة خاصة مع عارضة أزياء افريقية مهدياً اياها 16 مليون دولار وهو ما وصفته وسائل الإعلام العربية بالفضيحة.

فقال علامة عبر حسابه الخاص على تويتر:" شو هالخبرية ياللي كلها هبل بهبل وشغلت اللبنانيين عن المشاكل الحقيقية اللي عم يعاني منها الشعب اللبناني!! قال شو؟ 16 مليون دولار دفعها الرئيس سعد الحريري لعارضة أزياء يعني الخبرية اختبار هبل !! هلق رح يبلشوا بعض النفايات البشرية يتهجموا علي لغاية في نفس يعقوب وجوابي هو بلوك" وفقاً لLBC.

وسرعان ما انهالت على علامة التعليقات، فبعضهم أيّد بإيجابية والبعض الآخر انتقده بسلبية.