تراند اليوم : سما المصري تشعل مواقع التواصل بفيديو جرئ جدا : اتفرج

سخرت الفنانة سما المصري من البنات على طريقتها الخاصة، بنشر مقطع فيديو لها في حمام السباحة، عبر قناتها الرسمية على قناة الرسمية على “يوتيوب”، ونال فيديو سما المصري اعجاب عدد كبير من متابعهيا.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو عبر موقع “انستجرام”، سخرت فيه بكوميديا من طريقة البنات في السباحة، وعلقت قائلة: “ه عوم البنات….هههه”، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا بالعديد من التعليقات.

وفي سياق آخر أثارت سما المصري جدلا واسعا منذ عدة أيام، بعد نشرها مقطع فيديو جرئ للغاية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت سما المصري في الفيديو في الجاكوزي بملابس مثيرة كشفت عن مناطق كثيرة من جسدها، وعلقت قائلة: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم نزل خلاص على قناة اليوتيوب الثانية بتاعتي .هنخربها بجد”.