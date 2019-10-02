شاهد: مايا دياب بالبكيني تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية مايا دياب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا دياب في الصورة بـ إطلالة جريئة، ونالت تلك الإطلالة إعجاب عدد من الجماهير، فيما هاجمها البعض الآخر بسبب صورها المثيرة والعارية.

جدير بالذكر أن مايا طرحت مؤخرًا كليبها الغنائي الجديد "يابا يابا"، عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم.

انضمت الفنانة اللبنانية إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.