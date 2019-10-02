تفاصيل وفاة الشاعر ناصر بن عقل الثعلي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الشاعر ناصر بن عقل الثعلي ويعد من أبرز الشعراء في السعودية .

اشتهر في بداية حياته وبداية شعره وهو الآن يعتبر من شعراء عتيبة المشاهير ويمتاز بطول النفس وتغليف القصيدة بطريقة مميزة ومن شعراء عفيف ايضا سهل بن نايف الكسر شاعر يمتاز بطول النفس والوصف ومن شعراء عفيف هتاش بن منير الهروال وهو شاعر عملاق يمتاز

احتفل مجلس الحيرة الأدبي في إمارة الشارقة، باليوم الوطني السعودي، بمشاركة شعراء من الإمارات والمملكة، في أمسية طغى عليها القالب الوطني، حيث تبادل الشعراء التهاني من خلال النصوص الشعرية التي عكست صدق الشعور الذي يحمله السعودي تجاه أخيه الإماراتي، والإماراتي تجاه السعودي، ترجموا من خلالها شعار (معاً أبداً) في أجمل معانيه.

أحيا الأمسية الشعرية الشعراء علي السبعان من المملكة العربية السعودية، والشاعر محمد هاشم الشريف من الإمارات، والشاعرة بلقيس الشميري من السعودية، ومحمد بن دايل القرني من السعودية، وحضرها عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وبطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، وعدد من الشعراء والمثقفين والمهتمين من الإمارات وخارجها، واستهلت الأمسية بمشاركة الشاعرة بلقيس الشميري التي قدمت قصيدة تغنت فيها بحب الإمارات قائلة.