شاهد: فنانة خليجية تظهر مع زوجها بملابس النوم

أثار مقطع فيديو للفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يسير في المنزل مرتديًا ملابس النوم، فيما وسمع صوت "فرح" وهي تعترض على اختياره وتسخر منه.

وأثار المقطع سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنهما يبلغان ويتخطى الحدود في استعراض كل تفاصيل حياتهما.

ورد الفنان الرئيسي بأنها "بيجاما فينتدج" إلا أن هذا لم يمنعها من مواصلة الاعتراض، فيما ظهر الزوجان في صورة ظهرت فيها الهادي مرتدية ملابس النوم أيضًا.

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وكانت "فرح" لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور كشفت من خلاله أنها سقطت وتعرضت لإصابة مؤلمة جدًا في قدمها.

هي ممثلة كويتية من فئة البدون، لا تحمل الجنسية الكويتية ولدت في الكويت، انفصل والداها ولم تلتقي بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة، حاصلة على شهادة بكالوريوس تسويق، بدأت مشوارها الفني في العام 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف.