فيديو: كيف هرب مصطفى ابو تورته من فرحه

نجحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات بتحويل قصة مصطفى أبو تورتة من قصة قصيرة حزينة إلى "إفيه" بعشرات الكوميكس والتعليقات الساخرة التى ربما جعلت صاحبة القصة نفسها تضحك.

وبدأت حكاية مصطفى ابو تورتة فى جذب اهتمام السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، عندما نشر حساب فتاة باسم نهال شعبان قصة انفصالها عن خطيبها الذي تركها أثناء حفل خطوبتهما ورحل بعد أخذ " التورتة " مدعيًا أن خاله مريض، وأخبرها فى وقتٍ لاحق أنه فعل ذلك انتقامًا منها على خلافات سابقة بينهما.

ورغم مرور ساعات قليلة على الواقعة إلا أن رواد السوشيال ميديا نشروا عشرات الكوميكس والعبارات الساخرة من حكاية مصطفى ابو تورتة كما اشتهر بينهم بشكل واسع جدا حتى بعد قيام نهال شعبان بحذف المنشور.

يشار إلى أن نهال شعبان قامت بمسح المنشور من صفحتها الشخصية، كما اضطر مصطفى أبو تورتة لقفل التعليقات على صفحته الشخصية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يتناولون قصتهم بشكل واسع.