قصة اختفاء الكويتية هدير العنزي تعود للواجهة من جديد

عززت الشرطة البريطانية جهودها للبحث في اختفاء المواطنة الكويتية هدير العنزي منذ ثلاثة أشهر في ظروف غامضة، وسط شبهات بتعرضها للقتل.

وكانت السيدة العنزي تعيش في الكويت وقدمت إلى بريطانيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 برفقة ابنتها، وعاشت في منطقة روشولمي جنوب مانشستر، وتم الإبلاغ عن اختفائهما في شهر تموز الماضي.

وبحثت الشرطة البريطانية منذ تلقيها بلاغ الاختفاء عن السيدة في منزل مهجور على بعد خمسة أميال من المكان الذي كانت تعيش فيه، فضلًا عن قيامها الآن بتفتيش عقار شبه منفصل في منطقة (ستريت فورد)، وهو عقار قيد التجديد ويحتوي على الكثير من مواد البناء المكدسة.

وفي وقت سابق، أُلقي القبض على رجلين في العقد الرابع من عمرهما للاشتباه بأنهما وراء ارتكاب جريمة قتل، وجرى إطلاق سراحهما لاحقًا بكفالة.

وقال كبير المفتشين في القضية ليز هوبكنسون: إن "فريق المحققين بذل الجهود اللازمة لمعرفة حقيقة اختفاء العنزي، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على أدلة تؤكد أنها مازالت على قيد الحياة، وأن التحقيق مستمر على فرضية أن العنزي ليست حية“.