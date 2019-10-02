شاهد: هكذا رد داعية سعودي على سؤال فتاة بشأن العلاقة الحميمة

فاجأت فتاة بالمملكة العربية السعودية، الداعية والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان، بسؤال عن إجازة طلبها ممارسة الجنس من زوجها عبر برنامج على الهواء.

وقال الداعية السعودي أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقًا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، مستدركًا بل هو من الدين، محذرا المطلق الزوجين من محاولة استغلال هذه الحاجة الفطرية بعدم إعطائه حقه الشرعي الذي أوجبه الله على كل واحد منهما للآخر.

جاء ذلك في رده على تساؤل امرأة في برنامج ” فتاوى” على القناة السعودية. نصه: هل يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حاجتها في الفراش أم أن هذا من قلة الحياء ولا يجوز ؟ إذ قال “لا والله ليس هذا من قلة الحياء، هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء”.

الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق من فخذ الغييثات من قبيلة الدواسر هو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.