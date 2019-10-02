بعد فضيحته الأخيرة.. أول ظهور لسعد الحريري مع زوجته

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الى رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، مع عارضة أزياء من جنوب أفريقيا التقاها في منتجع سيشيل السياحي الفاخر.

وأكدت "نيويورك تايمز" حصولها على وثائق محكمة في جنوب أفريقيا تكشف حصول العارضة كاندس فان دير ميرفي، على ملابس السباحة والملابس الداخلية وعلى هدايا وأموال من الحريري، وقالت للمحققين إن علاقة رومانسية جمعتهما.

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وتأتي فضيحة الحريري في وقت تمر فيه أعمال الحريري التجارية والسياسية بفترة صعبة، ما حرم العديد من الموظفين لديه من رواتبهم، وهذا الشهر، قال الحريري إن الحكومة اللبنانية ستعلن "حالة الطوارئ الاقتصادية وتدفع بإجراءات التقشف".

وأشارت تايمز الأمريكية أن دخل العارضة التي كانت تبلغ 20 عاما، لم يكن يتجاوز 5400 دولار في العام، قبل أن يبتسم لها الحظ وترتفع الأرقام في حسابها البنكي في مايو/أيار من عام 2013، بعد تحويل مالي من بنك لبناني إلى حسابها بمبلغ 15.299.965 مليون دولار.