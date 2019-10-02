شاهد: إصابة الفنانة إليسا في السعودية

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا أثناء وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض وتظهر في الفيديو مصابة في ذراعها اليمنى عقب خلافها مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وضعت الفنانة اليسا حدا للكثير من الأقاويل التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء في السعودية -بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينها وبين رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وذلك بعد وصولها إلى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك.

وأفادت وسائل إعلامية فنية، بأن السلطات السعودية قررت منع دخول المطربة اللبنانية “إليسا”، لأراضيها.

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وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية: “يتداول في الأوساط الفنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أصدر قرارًا بمنع ظهور المغنية اللبنانية في أيّ حفلة تقام في الرياض خلال الفترة المقبلة، إثر الخلاف بينهما الذي طاف على السوشيال ميديا قبل يومين تقريبًا”.

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية هاجم الفنانة اللبنانية إليسا، على خلفية رد الأخيرة على معجبيها بشأن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.