شاهد: الفنانة سيرين عبد النور تعلق على أحداث العراق

علقت الفنانة والمطربة اللبنانية سيرين عبد النور على الأحداث والتظاهرات التي تحصل في بغداد من خلال منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

وقامت عبد النور بنشر صورة من تظاهرات العراق حيث يظهر فيها جمع غفير من الناس في الشوارع، وكما علقت على الصورة بالقول: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم."، و في اشارة لانقاذ الشعب العراقي.

وحققت الصورة بعد نشرها بقرابة الساعة حوالي أكثر من 24 ألف إعجاب وتفاعل معها العديد في التعليقات شاكرينها على وقوفها بجانبهم.

وفي ذات السياق، يشهد العراق، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي، اتسعت نطاقها لتشمل مدناً ومحافظات أخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، فيما وصفت وكالة الصحافة الفرنسية الاحتجاجات بأنها «أول امتحان شعبي للحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً».

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وحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وبالنسبة إلى البطالة، تقول الأرقام الرسمية إنها 8% ولكن التقارير الحقوقية تقدّرها بنحو 26% بين الشباب، ونسبة مقاربة بين النساء، ويقدر البنك الدولي نسبة البطالة العامة في بلاد الرافدين بـ9.9%.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية.