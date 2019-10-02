شاهد: الدكتورة خلود مع زوجها في الأردن

ظهرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود برفقة زوجها الأردني في مبادرة ”يلا على الأردن“، بدعوة من وزارة السياحة الأردنية، حيث كانت برفقتهما الفاشينيستا دانة الطويرش.

وزارت خلود مع أمين ودانة وزوجها مركز الحسين للسرطان، لتوعية السيدات وتشجيعهن على الفحص المبكر، تزامنًا مع بدء شهر تشرين الأول/ أكتوبر ”شهر التوعية من سرطان الثدي“.

ونشرت خلود صورا من جولتها داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ ، كما دعت خلال زيارتها السيدات للفحص بشكل دوري كل 6 أشهر.

ونشرت الدكتورة خلود في وقت سابق صورًا من رحلتها السياحية مع زوجها في منطقة وادي رم والبتراء السياحيتين، حيث أثارت الجولة اعجاب متابعيها على مواقع التواصل.