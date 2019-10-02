شاهد: مايا خليفة في مظاهرات العراق

تداول العديد من ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الى الممثلة اللبنانية مايا خليفة، حيث رفع متظاهر بين الآلاف من المحتجين بالعاصمة بغداد يوم الثلاثاء، احتجاجًا على الفساد الذي انتشر في البلاد.

وكتب في اللافتة يحملها شاب بغدادي غاضب عبارة هذه نصها كما هو مبين في الصورة أعلاه "(مايا خليفة) اشرف منكم ومن احزابكم يا منحطين الله ينتقم منكم"، في اشارة الى الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

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وواجهت الاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من امام جسر الجمهورية المؤدي الى منطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما ادى الى اصابة العشرات من المحتجين بجروح.

وفي ذات السياق، دخلت القوات الأمنية منذ الثلاثاء حالة الانذار"ج" وهي أعلى درجة في الحيطة والحذر، وانتشرت في محيط الدوائر الحساسة في المنطقة الخضراء وعلى جانبي الطريق فيها، وكثفت تواجدها في ساحة التحرير و جسري السنك والجمهورية، تحسبا لعودة المتظاهرين الذين تم تفريقهم مساء أمس بالرصاص الحي والغاز المسيل لدموع والماء الحار