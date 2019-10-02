شاهد: نجل الداعية السعودي سلمان العودة يكشف موعد محاكمة والده

أكد عبدالله نجل الداعية ورجل دين السعودي سلمان العودة تفاصيل مدوية عن محاكمة والده، لافتا الى أن تكون آخر جلسات محاكمة والده غدًا الخميس.

وقال "العودة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "حضر الوالد #سلمان_العودة هذه الجلسات اليومية في المحكمة المتخصصة بالرياض.. ويبدو أن يوم الخميس ستكون الجلسة الأخيرة -والله أعلم-. . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرّج عنه وعن البقية".

وكشف نجل سلمان العودة عن تسريع وتيرة المحاكمات، مشيرا الى ان تفاصيل بعض تلك الجلسات تصله، لكنه حتى الآن لم يفصح إلا عن القليل منها، مؤكدًا أن أهم دليل قدمته سلطات الادعاء السعودي كان 2000 تغريدة كتبها سلمان العودة عبر حسابه بـ"تويتر".

ويواجه الداعية السعودي، سلمان العودة تهما بـ"الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل"، حسبما قالت وسائل إعلام محلية سعودية، كما يواجه اتهامات بـ"الارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجنده تنظيم الإخوان الإرهابي "بحسب لائحة الاتهام.

سلمان بن فهد بن عبد الله العودة داعية إسلامي، ورجل دين، وأستاذ جامعي، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية، ولد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم.