شاهد: تعذيب طفل تعنيفه بالسعودية يثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، مقطع فيديو الى أب وهو يعذب طفله الصغير ويحرقه بولاعة أمام أشخاص في المنزل لم يحركوا ساكنا لإنقاذه.

ووجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أب ظهر في مقطع فيديو متداول، لافتا الى أن النيابة العامة باشرت التحقق من صحة المقطع وما ظهر فيه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بخصوصه.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول، مناشدا من يملك معلومات عن هوية المعنف تقديمها للمعنيين.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلا“.

وعاد الجدل بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري بين ناشطين إلى الواجهة بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.