الميزان يلتقي نائب رئيس البعثة الألمانية في فلسطين

التقى مدير مركز "الميزان" عصام يونس، اليوم الأربعاء، مع ميشائيل هيرولد نائب رئيس ممثلية المانيا الاتحادية في فلسطين، حيث استمع منه إلى شرح مفصل حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق اللقاء، وفق ما ورد "سوا" إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتدهورة جراء ما تفرضه إسرائيل من سياسات وإجراءات بحق الفلسطينيين لا سيما الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عاما والذي فرض قيودا خطيرة على حركة البضائع والأفراد من مرضى وطلبة مشيرا أيضا إلى استمرار غياب مبدأ المحاسبة في الأراضي الفلسطينية.

وقدم يونس شرحا للضيف الزائر حول واقع المصالحة وما يرافقها من عقبات مؤكدا على أهميتها للشعب الفلسطيني وضرورة دعمها وانجاحها مهما كانت الصعوبات والتحديات لإنهاء الانقسام الذي أضر بالفلسطينيين وبقضيتهم الوطنية مؤكدا أن الانقسام كان سببا في تدهور حالة احترام القانون وحقوق الانسان داخلياً.

وجرى التأكيد على أن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي يجب أن يترافق مع ضغط سياسي على حكومة الاحتلال لرفع الظلم عن المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي وإعمال قواعد العدالة والمحاسبة.