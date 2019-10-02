شاهد: فتاة البكيني تشعل مواقع التواصل في الكويت

أشعلت واقعة ظهور فتاة على شاطئ أمام أبراج الكويت، مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بين مؤيد للحريات، وبين آخر وجد في الفيديو انتهاكا صارخا لعادات وتقاليد بلاده.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو للواقعة، التي لم يُعرف زمانها تحديدًا، معتبرين أن ما حدث ”كارثة أخلاقية“، وسط مطالب بمحاسبة الفتاة الظاهرة في الفيديو.

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ونفى مصدر أمني من محافظة العاصمة، وفق وسائل إعلام محلية، تلقي ”الداخلية“ أي ”بلاغ بشأن قيام فتاة، تبدو أوروبية، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها وتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح فجرًا مقابل أبراج الكويت“.

وأكد المصدر أنه نظرًا لما يشكله تصرف الفتاة من فعل فاضح، فإنه من المحتمل ملاحقة الفتاة من قبل الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية.

وأوضح أن هناك احتمالية لإبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة، لا سيّما أن الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت".