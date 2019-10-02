الكويتية فرح الهادي وزوجها يثيران الجدل بسبب صورة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من صور وفيديوهات للممثلة الكويتية فرح الهادي، وهي تسخر من زوجها عقيل الذي كان يرتدي ملابس النوم وكان يصور نفسه أمام الكاميرا لمتابعيه.

وظهرت فرح الهادي من خلال مقطع فيديو مصور نشرته عبر حسابه الشخصي على السناب شات، وهي تنتقد زوجها الفنان عقيل الرئيسي لارتدائه بيجاما أمام الكاميرا، ليرد عليها:" بأنها بيجاما فينتدج"، إلا أن هذا لم يمنعها من مواصلة السخرية والاعتراض عليه.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 83 ألف متابع، مما أثار المقطع سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنهما يبالغان ويتخطيان الحدود في استعراض كل تفاصيل حياتهما.

وفي ذات السياق، تعرضت فرح الهادي لموجة من الانتقادات بعد ظهورها برفقة زوجها بملابس النوم، مشيرين عبر حساباتهم الشخصية: "أنه لا يجوز التقليل من شأن كل منهما بظهورهما للملأ بالبيجاما"، وفقاً لموقع الشبكة العربية.

فرح الهادي هي ممثلة كويتية ، ولكن لا تحمل الجنسية الكويتية، انفصل والداها ولم تلتقي بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة، حاصلة على شهادة بكالوريوس تسويق، بدأت مشوارها الفني في العام 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف. وهي أخت الممثلة شوق الهادي.