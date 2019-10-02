هذه الأسماء تتصدر المواليد في السعودية

تصدرت أسماء العائلة الملكية السعودية من سلمان ومحمد وعبد العزيز، أسماء ذكور المواليد الجدد في المملكة العريبة السعودية خلال عام 1440هجري.

كما حضرت في القائمة مجموعة أخرى من الأسماء المتداولة على نطاق واسع بين السعوديين مثل: فهد، علي، خالد، عبدالرحمن، فيصل وسعود، ولم تحمل قائمة الذكور أسماء ليست دارجة في الوقت الحالي.

في حين تعتبر قائمة الإناث أكثر تجديداً، وتصدرت هذا العام أسماء منها: حور وكيان وترف وملك وفقاً للعربية نت.

كما برزت أسماء في نفس القائمة مثل : ورد وغنى وسحاب وجود، في حين يتكرر الاسمان نورة وسارة في القوائم منذ أعوام.