كلب يخسر حياته لإنقاذ طفلين في ولاية فلوريدا

في حادثة غريبة من نوعها، الجرو الذي يطلق عليه لقب "أفضل صديق للإنسان"، أنقذ حياة طفين بأعجوبة من ثعبان سام كاد ان يقتلهما، فقام بالتصدي له ولكنه لم ينجح بسبب تعرضه لأربع لدغات سامة.

أوضحت العائلة، أن الحادثة بدأت في منزلهما بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانا الطفلان ينظفان وعاء الكلب يدعى "زيوس" في حديقة المنزل، زحف ثعبان سام إليهم دون أن لاحظاه.

وفي هذه اللحظة، قد لاحظ الجرو الخطر وهجم على الثعبان وقطع رأسه، ولكن الثعبان تمكن من عضه عدة مرات أثناء القتال، وتم نقل زيوس الى العيادة، ولكن الأطباء البيطريين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته وتوفي على الفور، وفقاً لموقع عربي 21

ووصف غاري ريتشاردسون والد الطفلين، الجرو زيوس، بأنه "الكلب الأكثر إخلاصًا ووفاءً"، وأشاروا إلى أن أبنائهم مدينون له بحياتهم.