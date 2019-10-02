الأمير هاري يقاضي صحيفة بسبب نشرها رسالة خاصة بوالد زوجته

يستعد دوق ساسكس الأمير هاري لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية عملت على نشر رسالة خاصة بوالد زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل

وقال الأمير هاري إن زوجته كانت تتأذى “يوميا تقريبا على مدار الأشهر التسعة الماضية” بسبب مجموعة صحافية معينة اختلقت “كذبا بعد كذب على حسابها (ميغان) لمجرد أنها لم تكن مرئية أثناء إجازة الأمومة”.

وأضاف: “لهذا السبب نتخذ إجراءات قانونية وهي عملية استغرقت عدة أشهر”.

وأشار الدوق وفقاً لصحيفة القدس العربي، إلى والدته الراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي قتلت في حادث سيارة في باريس في عام 1997 بعد أن لاحقها مصورون، ولم يشر البيان إلى الصحيفة المقصودة.