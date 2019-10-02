خدعة من معاوني الملكة إليزابيث لمنع تسميم طعامها

كشفت صحيفة انجليزية عن الخدعة التي يستخدمها الطاقم المسؤول عن إعداد طعام الملكة إليزابيث، لضمان سلامتها وعدم تعرضها للتسمم.

ونشرت صحيفة ميرور الانجليزية، نقلا عن المراسلة الملكية إيميلي أندروز، أحد الأسرار، فبعد أن يوضع الطعام في الأطباق، يتم اختيار واحد من الخدم عشوائيا أي الأطباق يتم تقديمه إلى جلالتها".

وأضافت: "هكذا إذا أراد أحد تسميم الملكة، فسيكون عليه أن يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر". بحسب "سبوتنيك".

وعلى الرغم من غرف الطعام الفارهة داخل القصر، إلا أن الملكة تفضل تناول وجبتها في غرفة معيشتها الخاصة.

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ومثل كثير من رعاياها، لا تستمتع الملكة بشيء أكثر من مشاهدة التلفاز في أثناء العشاء، وبحسب ليدي كامبل «تتناول الملكة العشاء في صينية وهي تنظر إلى التلفاز»، وتضيف «هي تحب ذلك. فهو أمر حميمي ودافئ ومريح».

وأضافت أن الملكة تملك فريقاً من الطهاة يضعون قائمة من اختيارات الطعام كل بضعة أيام، وتُقدَّم لها هذه القائمة بعد ذلك لتختار منها.

ويقول الطاهي الملكي السابق، دارين مكغريدي: «يضع الطاهي قائمة طعام لثلاثة أيام تالية، ويمنحنا ذلك وقتاً كافياً للحصول على المنتجات وتحضيرها»، ويضيف: «عندما تذهب القائمة إلى الملكة، تضع خطاً على الأطباق التي تريدها».