ريهام سعيد تنشر صورة جديدة برفقة عائلتها

شاركت المصرية الموقوفة عن عملها الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، صورةً تظهر فيها برفقة زوجها مدحت عفيفي وأولادها.

ونشرت ريهام سعيد صورةً لعائلتها كاملة، خلال أحد الاحتفالات العائلية الخاصة، معلقةً عليها :"القيمة الحقيقية للحياة ولا أي حاجة تانية ليها معني ولا قيمة انتوا بس فاهمين غلط".

في سياق منفصل، نشرت مقطع فيديو قصير يظهر فيه محطات من تقديمها لبرنامجها صبايا الخير، وعلقت على الفيديو قائلةً:"فعلاً ابكتوني و وحشتوني جداً،،، مع السلامة مضحوك علينا من الدنيا ياما"، وفقاً لموقع في الفن.

وتعرضت مؤخراً ريهام سعيد بعد تصريحاتها عن أصحاب الوزن الزائد، إلى هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة الحياة وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام. وكذلك تحويلها للتحقيق قضائياً.



