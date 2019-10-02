شبيه الهندي شاروخان يثير موجة من الجدل

أحدثت صورة لشبيه الفنان الهندي المعروف شاروخان، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصد الجمهور الشبه الكبير بينه وبين المواطن الأردني يعمل في مجال التصوير والإخراج الفوتوغرافي.

مما أثارت ضجة واسعة وبات المصور الأردني أكرم العيساوي من أصل فلسطيني من مدينة الرملة، حديث منصات التواصل الاجتماعي، وصرح مسبقاً:" أن عمله هو مصور فوتوغرافي في الأساس، واتجه إلى التمثيل في الآونة الأخيرة في عدد من المسلسلات والأفلام.

وعبر شبيه شاروخان عن سعادته بهذا الشبه الكبير، وقال: "سعيد بهذا الشبه بيني وبين الفنان شاروخان، لكنني أفضل أن يتعامل معي الناس على أساس أنني أكرم وليس الشبيه".

وعن التعامل مع المعجبين، قال: "أحاول توصيل شخصيتي كأكرم، تعودت على نظرات المعجبين في الشارع حتى البعض يرى أنني شاروخان، والبعض منهم يقول لي أنت تنطق باللغة العربية؟ ".

وكشف عن دراسته للفن التشكيلي، موضحًا: "أنا دراستي فن تشكيلي وبشتغل الصورة برؤية تشكيلية، وقبل التصوير بـ 7 أيام، اتجه إلى دراسة كل عوامل الصورة من موقع التصوير أو الشخصية وأشياء أخرى."

Advertisements

يشار الى أن أعمال المصور أكرم العيسوي، نشرت على أغلفة أهم المجلات العالمية في هولندا والسويد وكندا، عرف بأنه مصور المشاهير ومن أهمهم تامر حسني و محمد عساف ، وفقاً لموقع مزمز.

شاروخان، هو ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت. يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، وبدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية.