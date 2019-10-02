السعودية لجين توضح حقيقة عملها قبل الاعلام

كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران، لأول مرة عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام عن حقيقة عملها قبل دخولها الوسط الإعلامي، موضحةً انها كانت تعمل في مجال الاستثمارات العقارية.

وأوضحت لجين عمران، أنها كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري، ذلك قبل دخولها الاعلام قبل 10 سنوات، معلقةً:" إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل، انا الحمدالله بدأت في 2009 بقناعةٍ واضحة".

وقامت بنشر صورة جمعتها بأحد الناشطين في مجال الاستثمار العقاري، وهي توقع على عقود تعاون بينهما، مضيفة:" مقتنعة جداً بأنَّ العقار هو الابن البار وبأنّه أفضل استثمار لأنّه ممكن يمرض لكن لا يموت، والبنوك اليوم تقدم تمويل رائع والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات”.

يشار إلى أن” لجين عمران” بدأت حياتها كإعلامية في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها برنامج” صباح الخير يا عرب"، وفقاً لموقع مزمز.

لجين عمران إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم.