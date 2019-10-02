ناقد سينمائي يعترض على جائزة الجونة لمحمد هنيدي

انتقد الصحفي والناقد السينمائي مصري طارق الشناوي، إدارة مهرجان الجونة السينمائي لتكريمهم للممثل محمد هنيدي، واعتبر جائزة الإنجاز الإبداعي المقدمة له لا يستحقها.

وأكد طارق الشناوي خلال لقاء تلفزيوني له، أن جائزة الإنجاز الإبداعي هي جائزة عالمية وتمنح لأصحاب التاريخ الفني العريق، وليس لأي فنان، مضيفاً أن حصول هنيدي على هذه الجائزة فهو يقلل من قيمتها.

وتابع،" ان محمد هنيدي يستحق التكريم بجائزة أخرى غير التي حصل عليها الزعيم الفنان عادل امام والفنان داوود السيد لعدم مقارنة بإنجازات عادل امام وداود السيد فهي جائزة للإنجاز الإبداعي، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والوطن العربي، كُرم الفنان محمد هنيدي وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، حيث أكد أن تكريمه يعتبر بمثابة تقدير كبير لمشواره الفني.