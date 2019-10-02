نجل غادة عادل يعلق على إطلالاتها المثيرة للجدل هل غضب منها ؟

نشر نجل الفنانة المصرية غادة عادل صورتين لها على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك معلقاً على إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة حيث كانت جريئة مثيرة للجدل فيما تناولت الصورة الأخرى مظهراً محتشماً لها قديماً متسائلاً عن التغيير الذي حدث.

وشارك عبد الله، نجل الفنانة صورة تضم لقطتين، الأولى قديمة لوالدته وهي مرتدية ثوبا باللون الوردي محتشما وبأكمام طويلة، والثانية لإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي بفستان مكشوف عند الأكتاف وناحية البطن.

وعلق نجل غادة عادل على الصورة سائلا إياها "إيه اللي حصل يا ماما؟"، مع رموز تعبيرية مضحكة.

وردت غادة عادل على نجلها بتعليق ساخر "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين"، وهي جملة من أغنية تتر المسلسل التلفزيوني الشهير "ليالي الحلمية".

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وأثارت الفنانة غادة عادل الجدل بإطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرا، وخاصة عندما أطلت وهي مرتدية فستان أزرق اللون، مفتوح من الصدر في العرض الخاص لفيلم "نورا تحلم" وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وكانت الفنانة المصرية ستشارك في دراما رمضان 2019، بمسلسل "مملكة إبليس"، والتي تشاركها بطولته رانيا يوسف وأحمد داوود وعدد من الممثلين المصريين والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.