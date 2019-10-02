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السعودية: تعليق الدراسة في جازان وصيبا لسوء الأحوال الجوية

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أعلن أمير منطقة جازان محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز اليوم الأربعاء عن تعليق الدوام في كافة مدارس محافظات جازان وصيبا حرصاً على سلامة الطلبة بعد اشتداد الأمطار على المنطقة.

بدوره شدد مدير عام التعليم في منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، على تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس تعليم جازان وصيبا، نتيجة الآثار الجوية التي تشهدها المنطقتين، وحرصًا على سلامة الجميع الطلبة.

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وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت تحذيرات في وقت سابق من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة ومكة، بينما تشهد مناطق الرياض وحائل رياح نشطة وسحب رعدية، بحسب "الحر نيوز".

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