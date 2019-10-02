سعودي يسبب ضجة بعد قيامه بدور داعش

بعد موجة من الانتقادات والتساؤلات للسعودي عبد العزيز اليامي، من قبل جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو يظهر مشاركته في فيلم بدور داعش، قائلاً:" أتمنى مشاهدة الحلقة كاملة ولا تتسرعوا بالحكم وأتقبل أراءكم".

وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع من فيلم شارك فيه عبدالعزيز اليامي في دور أحد عناصر تنظيم داعش، مما عرضه لانتقادات وهجوم شديد، حيث اتهمه البعض بالإساءة للمملكة والدين الاسلامي، وقال الشاعر محمد المحلكم :" رجال يام لم يذكر اسماهم ولم يرتبط مع الارهاب.. بل ارتبط بالتضحية من دون الوطن والسلام والتعايش مع الجميع.. للأمانة ان هذا تصرف غلط يا عبد العزيز.. تمنيت أنك لم تقع فيه.. يجب عليك الاعتذار".

فرد اليامي قائلًا: " المشهد تمثيلي ولا يمثل اسم شخص او قبيله او جنسية او دولة وهي مجرد رسالة بطريقة تحكي عن الحاضر الاعلامي وان الفكر الضال يصل بكل الطرق ويستغلون جميع المواهب بلا استثناء ويجب ردع اصحاب هالفئه وكانت حلقه كامله ولكن الناس حكمت على ٤٥ ثانيه فقط؟ ".

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ولكن المحلكم أكمل انتقاده قائلاً:" اعرف انه مشهد تمثيلي واهدافه توعيه ولا فالحقيقة انت من قبيله عزيزه وخير من يمثلون اما بخصوص المشهد في اعتقادي أنك إضافة لهم ولم يضيفون لك شي بالعكس ٤٥ ثانية هذي وضعتك في موقف محرج ونتمنى من الجميع تفهم وجهة نظرك"، وفقاً لموقع مزمز.

على الجانب الآخر أعلن متضامنون مع عبد العزيز اليامي عن دعمهم لموقفه مؤكدين انه فنان وقام بأداء الدور باحترافية ولم يقصد الاساءة للدولة أو الدين ولكنه اساء للتنظيم الإرهابي وعناصره ودشن محبو عبد العزيز اليامي وسم #حمله_دعم_عبدالعزيز_اليامي ردًا على حملة الهجوم ضده ومعبرين عن تضامنهم مع الفن الذي قدمه عبد العزيز في الفيلم.