تفاصيل تحديات برنامج الحصن بالنسخة العربية السعودية

بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن بدء برنامج الحصن السعودي، تم بث أول حلقات البرنامج يوم الأربعاء الماضي على شاشة قناة ام بي سي 1، حيث ضمت عدة تحديات متنوعة.

بدأت الحلقة الأولى بتقديم كوميدي للبرنامج من قبل الفنان المصري محمد هنيدي، كان يرتدي زي عربي أصيل في قلعة تم تصميمها على الطراز الشرقي، بعد ذلك بدأت التحديات بين المتسابقون.

و كان التحدي الأول وهو تحدي الطلعة حيثُ ينطلق فيه المتسابقون إلى جدار عالية من أجل العبور من فوقه والوصول إلى الجهة الاخرى، لكنهم يتعرضون لمواقف طريفة بسبب سقوطهم على الجدران وسط برك المياه والطين.

تحدي 1.2.3. أكفش، في هذا التحدي يصل المتسابقون إلى أحد التحديات الصعبة في البرنامج الذي يرتدون فه مجموعة من البالونات الكروية، يحاولون عبرها الحفاظ على اتزانهم من أجل المرور.

أما تحدي بناجر، في هذا التحدي يصل 72 من المتسابقون إلى التحدي الثالث بعد تصفيتهم من التحديات السابقة وهو تحدي الذي أطلق عليه ( اسم بناجر)، وذلك يأتي وسط تعليقات كوميدية من المتسابقون والمحكمين.

يليه بعده تحدي لفة ونصف، يصل 64 متسابق، حيث يسير المتسابقون على عمود حديدي متحرك ولكن بشرط عدم السقوط في المياه، وإلا سيكون المتسابق من الخاسرين.

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تحدي غشنة، يكون هذا التحدي بأنه لا يجب أن يخرج اي متسابق من خارج الدائرة الحمراء، وأن يجبر المصارع على الخروج من الدوائر لكل مشواره في السباق.

تحدي مدرعم، هو أن يصل 44 من المتسابقين إلى تحدي أطلق عليه اسم (مدرعم) حيثُ يحاول الجميع تخطي مجموعة من الابواب التي يختارونها بشكل عشوائي بالإضافة لتخطي الوحوش التي تكون تنظرهم.

المعركة الاخيرة من المسابقة هي معركة الحصن، يصل 10 متسابقين من جنسيات مختلفة بعد تخطيهم جميع المراحل السابقة، وتعتبر الأخيرة من أجل قهر الامبراطور الفنان المصري محمد هنيدي.

وحيث يحارب المهاجمون حراس القلعة من اجل السيطرة عليه بسياراتهم المزودة برشاشات مائية واختراق الشبكة التي تتواجد في كل مركبة والتي تتسبب في تعطيل المركبة نهائيًا، وفقاً لموقع الحر نيوز

يعرض برنامج الحصن السعودي المستوحى من برنامج قديم هو تاكيشي الياباني للمسابقات 1986، ولأول مرة يعرض بالنسخة العربية وهو خاص بالمسابقات والفعاليات الترفيهية، وتم تصويره بالكامل في مدينة الرياض، حيث يعرض على قناة ام بي سي 1 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً .