الكويتية نورة العميري تهاجم متابعينها وتثير ضجة

تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكويتية نورة العميري، وهي ترد على منتقديها عقب موقف سخريتها من سائق سيارة أوبر الذي تسبب لها بموجة من الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين.

وأوضح نشطاء في منصات التواصل، أن الموقف بدأ أثناء تواجد العميري في سيارة أوبر، وقامت بالسخرية من السيارة وبساطتها بأسلوب مبالغ فيه، وذلك أثار غضب وانتقادات الجمهور و قاموا بشّن هجوماً عليها، بسبب سخريتها من السائق.

لتخرج الكويتية نورة العميري عن صمتها عبر حسابها الشخصي، وتوضح قائلةً :" أنّها كل ما قالته كان مزاحًا فقط، وأن السّائق تقبل الموضوع، متسائلة لماذا الناس يسارعون بالهجوم بدلًا من تقديم النصيحة؟ ".

بعد توضيحها، تعرضت للهجوم لأن السبب والتبريرات التي وضحتها لم تقنع الجميع، مما دفع البعض من السخرية من ملابسها واطلالتها، وجعلت العميري تفقد السيطرة في ردها وهاجمتهم بطريقة قوية.

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إذ نشرت مقطع فيديو قصير، هاجمت فيه كل من سخر من ستايلها وملابسها، مُضيفةً أنّ قميصها الذي ترتديه أغلى بكثير من صالة بيت هؤلاء الأشخاص.

ولم يلقَ ردّ العميري الذي وصفه الكثير بالفوقية استحسان الجمهور، والذين هاجموها تفاخرها بالملابس والأموال، مُستذكرين قول جبران خليل جبران: "لا تجعل ثيابك أغلى شي فيك حتى لا تجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي، وفقاً لموقع فوشيا.

نورة العميري مغنية وممثلة كويتية. وهي أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي، هي ابنه للمغنية الشعبية «أم فيصل». دخلت للمجال الفني بعام2009 ، وبعد خروجها من البرنامج قامت بتقديم أغاني منفرده، ثم قامت بعد ذلك بالمشاركة بتقديم برنامج مسابقات تلفزيوني