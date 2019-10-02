موعد عرض فيلم الفلوس بعد تكرار تأجيله

كشف الممثل المصري تامر عن قرار شركة "نيو سينشري" للإنتاج الفني، بتأجيل طرح فيلمه الجديد، للمرة الثالثة على التوالي بسبب خلافات بسيطة، ومن المقرر عرضه في الأشهر القادمة.

وأوضحت الشركة المنتجة، أن فيلم "الفلوس" سيطرح في مطلع شهر نوفمبر القادم، موضحةً أنه لم يتم حتى هذه اللحظة الاستقرار على اليوم بدقة، وذلك رغم طرحت الشركة المنتجة بوسترات دعائية للفيلم في شوارع القاهرة لطرحه في أول أكتوبر، وجرى تأجيل عرضه في موسم العيد لعدم الانتهاء من تجهيزاته، وفقاً لموقع القدس العربي.

فيلم الفلوس، مصري كوميدي، يتحدث الفيلم عن فكرة الثقة بين البشر في إطار تشويقي كوميدي، من بطولة الفنان تامر حسني، زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام وجوهرة، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.