شاهد: افتتاح مطعم في السعودية يثير الجدل من جديد

سادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد انتشار اعلان لأحد المطاعم في السعودية تظهر فيه نساء سعوديات باللباس التقليدي للترويج لخدماته.

وطالب عدد من المغردين مقاطعة المطعم لمخالفته عادات المجتمع السعودي وتعاليمه الإسلامية باستخدامه النساء للترويج للمطعم باعتباره تسليعاً للنساء.

وظهرت النساء السعوديات في المقطع المصور باللباس التقليدي يستقبلن الزوار في حفل افتتاح مطعم فول خلوف جنوب المملكة العربية السعودية.

وكتب أحد المغردين:" استخدام النساء لترويج سلعة أو محل هو أسلوب حقير ونوع من استعباد المرأة وإذلالها واستغلال قذر لحاجتها المادية! لا بارك الله فيكم ولا في تجارتكم وراح نقاطع محلاتكم".

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وكتب مغرد آخر:" أعلن مقاطعتي لهم نظرا للمنزلق السيّء الذي انزلقوه بأن جعلوا بناتنا سلعة معروضة يسوّقون بها بضاعتهم لا أربحها الله. واأسفاه على بنت رضيت على نفسها أن تعرض نفسها لتكون سلعة تسويق لمحل تجاري وواأسفاه على أهلهن الذين سمحوا لهن بذلك. ديننا وأخلاقنا قبل بطوننا".





وتشهد المملكة العربية السعودية حالة من الانفتاح الثقافي خلال السنوات القليلة الماضية بعد حكم ولي العهد محمد بن سلمان والذي طرح عدة تغييرات في النظام الاجتماعي منها السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وإقامة مهرجانات غنائية فنية عربية وغربية بإشراف هيئة الترفيه السعودية، بحسب "الحر نيوز".