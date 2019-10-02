تراند اليوم : سما المصري عارية في الحمام وعلى التخت – 2 فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو جديدًا، ظهرت فيه عارية في الحمام، وتستخدم أقذر الأساليب للحصول على نسبة مشاهدة عالية حتى لو على حساب سمعتها وكرامتها واسمها.

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تعشق هذه اثارة الجدل بطريقة سلبية لا إيجابية، وبطريقة لا تعتمدها الفنانات المحترمات، مرة تنشر صورة لصدرها، ومرة فيديو لمؤخرتها حتى بات جسدها مباحًا للجميع.

لم تخجل من تصرفاتها الدنيئة ولا من أسالبيها المعيبة، وبعد فيديو الإستحمام والعري في الحمام، نشرت فيديو آخر لها ظهرت مستلقية على التخت وتبرز مؤخرتها بشكل مقرف وتدعو الكل للدخول إلى اليوتيوب الخاص بها ومشاهدة كل فيديوهاتها.

ألم يحن الوقت لتُحاسب سما على هذه الأفعال المعيبة؟