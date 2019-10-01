يبحث الكثير من المواطنين السعوديين، عن موعد يوم المعلم في السعودية 1441، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع مدارس ومؤسسات المملكة، حيث يحل هذا اليوم بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.

في سياق آخر، بدأت وزارة التعليم الاستعداد لمشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم - الذي يصادف الخامس من أكتوبر - ويتجسد في هذا التاريخ المبادرة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994.

ودعت الوزارة جميع إدارات التعليم والمدارس التابعة لها إلى تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة احتفاء بالمعلم والمعلمة، إدراكاً منها للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال.

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي أن دول العالم تحتفل سنوياً بذكرى اليوم العالمي للمعلم، للإشادة بدوره ومهنته العظيمة، والمملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم، بل إنها في مصاف الدول المتقدمة التي تولي التعليم اهتماماً بالغاً.

وأضاف المشرف: "قيادتنا الرشيدة حفظها الله دعمت قطاع التعليم وخصصت له أعلى نسبة استحواذ من الميزانية، وهذه إشارة واضحة وصريحة للاهتمام بالمواطن والاستثمار في العنصر البشري الذي يعدّ أساس أي تنمية، والمحرك المؤثر للتغيير والتطوير".