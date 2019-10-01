بالارقام.. نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 تاريخ 1/10

أعلن معرض الدولي اليوم عن نتائج السحوبات في اصدار اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019، ونقلا عن الاحتفال الذي تم نقله على الفضائيات السورية المحلية وتحديدا قناة سوريا دراما.

وتنشر المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية النتائج اسبوعياً عن سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لجميع المشتركين في سحب اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

ودعت ادارة المعرض جميع المشتركين التعرف على نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم، والارقام الرابحة في السحب والحائزة على الجوائز المالية الكبرى والجوائز العينية، مباشرة من موقع اليانصيب السوري الذي يقوم بنشر النتائج عبر موقع الالكتروني عبر الانترنت برقم البطاقة.

Advertisements

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت خدمة الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS، حير التنفيذ من خلال أرقام معينة لكافة المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.

وعن تفاصيل الخدمة والارقام المتاحة، يمكن ارسال رسالة تحمل رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار ، ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س شاملة ضرائب الحكومة.