تعرف على قهوة الكيتو وأهم مكوناتها

يعتبر الكيتو هو نظام غذائي يستخدم للأشخاص التي تريد إنقاص الوزن، وهو نظام يعزز صحة الجسم ويقي من الإصابة بأمراض السرطان والاعصاب والصرع، بالإضافة الى أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون ومتوسطة من البروتين.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، قهوة الكيتو، تعتبر من المشروبات المفيدة لجسم الإنسان، وقيمتها الغذائية تعادل وجبة إفطار لاحتوائها على نسبة جيدة من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتساعد أيضا على الشعور بالشبع.

من أهم فوائد قهوة الكيتو، تجعل جسم الإنسان نشيط جداً، وتمده بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعتبر مشروب مثالي لمن يتبع نظام غذائي صحي.

أهم مكونات قهوة الكيتو، ( ملعقة صغيرة من الزبدة، ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند، كوب من الماء المغلي، ملعقتان كبيرتان من كريمة الخفق، 30 ملم من قهوة الاسبرسو، ربع معلقة صغيرة من القرفة).

طريقة عمل قهوة الكيتو:-

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ضعي الزبدة، والزيت جوز الهند، والماء والكريمة في وعاء، وقلبيهم جيداً.

أضيفي الاسبرسو الساخنة، وامزجي المكونات سوياً.

رشي القرفة على وجه القهوة، وقدميها ساخنة

يذكر أن اليوم يصادف اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة على مستوى أنحاء العالم، في رواية لمنظمة العالمية للبن تقول أنها بدأت عام 2015 بشكل رسمي على هامش فعاليات معرض إكسبو في ميلان الإيطالية، وفي رواية أخرى تشير إلى أن اليوم العالمي للقهوة بدأ عام 1983 في اليابان تحديداً على يد جمعية القهوة اليابانية.