شاهد: هنا الزاهد تخرج لجمهورها بهذه الصورة

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر لطمأنة جمهورها بعد دخولها المستشفى بشكل مفاجئة خلال قضاء شهر العسل في جزر المالديف.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة: "شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة".

وتابعت: "اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات والاطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي".





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كانت الفنانة هنا الزاهد قد عادت إلى القاهرة لاستكمال علاجها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وبحسب موقع "روتانا" فإن هنا الزاهد تقيم بمنزل زوجها الفنان أحمد فهمي، وترافقها والدتها لحين إجراء العملية الجراحية وإزالة الحصوات عن المرارة.

وكانت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، قالت إن هنا تعاني من حصوات كثيرة في المرارة، وأن حالتها لا يجوز معها العلاج بالأدوية فقط، حيث تتطلب التدخل الجراحي بالمنظار.