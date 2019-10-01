الاكثر متابعة اليوم - تسريب صورة فاضحة لـ”رنا هويدي” من الفيديو الاباحي المنسوب لها مع خالد يوسف!‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية، زعموا إنها تعود للإعلامية رنا هويدي، التي القي القبض عليها مؤخراً قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي ضمن “فضيحة الفيديوهات الإباحية”، المنسوبة للمخرج المصري المعروف خالد يوسف.

كانت مصادر أمنية كشفت أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وجاء قرار القبض على رنا هويدي، بناء على أمر من النيابة العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي.

وكانت هويدي تحاول الهرب والخروج من مصر بعدما علمت بإصدار أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لكن قوات الأمن تمكنت من ضبطها وبحوزتها مبالغ مالية كبيرة.