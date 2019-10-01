الاكثر متابعة اليوم - “شاهد” هنا تمت حفلة الجنس الجماعي للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيما الحاج

تضج مواقع التواصل في مصر بالمفاجآت التي تأتي تباعا والمتعلقة بالفيديو الإباحي الذي جرى تداوله للفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق مع المخرج الشهير خالد يوسف الذي دلت على اسمه الفنانتين المذكورتين.

وبثت وسائل إعلامية عددًا من الصور للشقة التي جرى تصوير الفيديو الإباحي داخلها ، مؤكدة أن الفنانتين اعترفتا أن خالد يوسف هو مصور الفيديو.

وقالت إحدى الفنانتين: “إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟”، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه – على حد تعبيرها حسب “بوابة الأهرام” الحكومية الرسمية.

وقالت الأخرى : “مكان تصوير الفيديو هو شقة مملوكة للمخرج المعروف خالد يوسف والكائنة بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الفنانتين قبل ساعات بتهمة بتهمة الفعل الفاضح وترويج مشاهد مخلة بالآداب.