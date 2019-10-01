الأكثر متابعة اليوم - شاهد : تسريب فيديو إباحي جديد يشعل قضية خالد يوسف مجددا

عادت قضية المخرج السينمائي وعضو البرلمان المصري خالد يوسف لتتصدر عناوين الاخبار في مصر مجددا بعد ظهور فيديو اباحي جديد ضمّ خالد يوسف مع سيدة اعمال مصرية .

وانتشر الفيديو الذي نعتذر عن نشره لما فيه من مشاهد مخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية كما تداول مستخدمو وسائل التواصل صورا لسيدة الاعمال منى الغضبان بأوضاع مخلة بالاداب وبملابس مثيرة .

وكانت أدلت سيدة الأعمال منى الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر بالقاهرة، في قضية التي هزّت الرأي العام المصري وأثّرت كثيرا على نجوم الوسط الفني ، قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.

وواكدت منى الغضبان ان بوسعها تقديم عقد الزواج العرفي واثبات براءتها .

وكانت اجهزة الامن المصرية قد القت القبض على عدد من الفنانات ابرزهن منى فاروق وشيما الحاج بعد انتشار فيديوهات اباحية ظهرن فيها بأوضاع مخلة للاداب مع رجل اعترفن انه المخرج خالد يوسف المتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس .

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بعد الإفراج عن 3.. تعرف على موقف باقي المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية

3 قرارات بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفيديوهات الجنسية” والتي بدأت في شهر فبراير من العام الجاري 2019، شملت كل من رنا هويدي المذيعة، والمتهمتين الرئيسيتين في القضية “منى فاروق وشيما الحاج”، أمر وجه الانظار للمتهمتين الأخيرتين المحبوستين على ذمة القضية من قبل نيابة 6 أكتوبر.

حسب مصدر قانوني في القضية التي عادت إلى السطح مرة أخرى، فإن منى الغضبان سيدة الأعمال تأمل في الوصول إلى نفس المصير، وذلك بعدما قررت استئناف قرار المحكمة بحبسها لمدة 45 يوما على ذمة القضية، برفقة أحد المتورطات في القضية وتعمل أستاذة جامعية.

أول تعليق من شيما الحاج بعد الإفراج عنها في قضية الفيديوهات الجنسية (صور)

وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″ أن جلسة الاستئناف من المقرر نظرها خلال الأسبوع الجاري قبل تعليق عمل المحاكم بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو نفس الأمر الحادث في جلسة منى فاروق وشيما الحاج واللتين حصلتا على قرار بإخلاء السبيل، في أعقاب طلب الاستئناف على قرار حبسهما لمدة 45 يوما.

المرة الأخيرة لعرض الغضبان على المحكمة كان في منتصف شهر مايو الماضي، حيث قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة كمال مسعود، تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير.

انهيار منى الغضبان ونقلها للمستشفى بعد قرار تجديد حسبها 15 يوماً (فيديو)

وأصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، في 16 فبراير بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل منى سعيد الغضبان وشهرتها “منى الغضبان” المحامية تحت رقم236949 إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.

كما أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى كافة ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك، وقالت النقابة فى بيان لها انها قد افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة.