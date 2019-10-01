الاماراتي هزاع المنصوري ينشر صورة من الفضاء

شارك الإماراتي هزاع علي المنصوري عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، صورةً من محطة الفضاء معلقاً عليها :" وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء."

ونشر رائد الفضاء هزاع صورةً تظهر الفضاء، وذلك أثناء رحلته الى الفضاء ومن المقرر أن يقضي فيها 8 أيام ويعود الى الأرض في 3 أكتوبر القادم، وعلق قائلاً على الصورة :" وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية

قد لاقت الصورة اعجاب وتفاعل المتابعين، وبدا دعمهم وتشجيعهم لرائد الفضاء وجاء من ضمن التعليقات :" الله يحفظك وترجع بالسلامة فأنت فخر الأمة العربية الله يوفقك أيها البطل" " ننتظر عودة بطل وفخر الأمة العربية للكرة الأرضية سالما غانما بحفظ الله" " القيادة و الشعب فخورين فيك ي الغالي"، وفقاً لموقع الامارات اليوم.

يذكر مؤخراً أن مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، ليصبح أول إماراتي يذهب إلى الفضاء وثالث رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وحملته مركبة "سويوز إم إس 15" من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وسيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 3 أكتوبر 2019 .