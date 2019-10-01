بعد خلافها مع تركي آل شيخ.. إليسا في السعودية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بأخبار الخلاف العلني بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ، على خلفية تغريدات باتهامات متبادلة بين الطرفين.

وتأزمت العلاقة بين آل شيخ وإليسا، إلى حد عدم دعوتها لزيارة السعودية وإهانتها بشكل غير مباشر، عبر تغريدات آل شيخ، لكن الغيمة ربما بدأت تزول وتتضح الصورة بشكل أفضل. بحسب صحيفة "الأخبار اللبنانية".

فقد نجحت الوساطة التي قام بها الوليد بن طلال ومدير شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» سالم الهندي، بالسماح لنجمة أغنية «عبالي حبيبي» بزيارة الرياض والاجتماع بالوليد والهندي.

وغرّدت اليسا صباح اليوم على تويتر، شاكرة الثنائي على دعمهما واستقبالهما لها.

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في هذا الإطار، لم تتضح نتيجة الاجتماعات الأخيرة بعد، وتفاوتت المعلومات بين فسخ العقد بين «اليسا» و«روتانا» وتعاقدها لإحياء حفلات في المملكة.

علماً أنّ نجمة أغنية «كرهني» لم تشارك في أي أحداث فنية في السعودية بسبب قرار من آل الشيخ إثر الخلافات بينهما.

يذكر أن اليسا ستطرح ألبومها الأخير مع «روتانا» نهاية العام الحالي، وقد سبق أن أعلنت أنها إتخذت قرارها بسبب منع أغانيها عن تطبيق «أنغامي» التي حققت ملايين المتابعة، إثر التعاقد بين «روتانا» وتطبيق «ديزر» الموسيقي.