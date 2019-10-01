السعودية تعلن عن تنظيم مهرجان سينمائي لأول مرة

كشفت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر التي تدعم ثقافة وصناعة السينما على مستوى دول العرب، عن إقامة مهرجان سينمائي دولي لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يضم مشاريع وعرض أفلام سعودية.

أوضحت ادارة المهرجان أن الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من لبنان ومصر وفلسطين والعراق. ويدعم مراحل الإنتاج السينمائي، بداية من السيناريو وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير.

وضمت اللجنة التي اختارت المشاريع أسماء في صناعة السينما العربية والعالمية، كلا من: محمود صباغ الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجوليا بيرغرون مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر، وجاين ويليامز رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي، وسافينا نيروتي المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب، كما شارك في قراءة المشاريع المقدمة للبرنامج كل من الكاتب والناقد السعودي فهد الأسطا، وليالي بدر، فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

من جهته أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية، ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث لم يسبق للسعودية أن نظمت أي مهرجانات سينمائية، ويعد المهرجان الجديد على البلاد، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر أن “مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي” هي أول مؤسسة أهلية غير ربحية على المستوى الوطني، تعنى بدعم صناعة وثقافة السينما. تسعى المؤسسة الى حفز المحتوى السينمائي المحلي وضمان تنوعه، عبر دعم صنّاع الفيلم المحليين واحتضان وتأهيل مشاريعهم، كما تهدف المؤسسة الى توسيع قاعدة الصناعة وضمان ترويج الجديد السينمائي المحلي في الداخل والخارج.