حقيقة قهوة رغبة الموت في اليوم العالمي لها

في يوم العالمي للقهوة الذي يصادف تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، والذي يعد من أشهر وأفضل المشروبات في العالم، حيث تعطي الإنسان مزاجاً معتدلاً وذهناً صافياً، وهناك من يفضل شربها كل صباح قبل البدء بالعمل لترتيب أفكاره، وهناك من يشربها بكثرة طوال اليوم.

يعد اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة على مستوى أنحاء العالم، في رواية لمنظمة العالمية للبن تقول أنها بدأت عام 2015 بشكل رسمي على هامش فعاليات معرض إكسبو في ميلان الإيطالية، وفي رواية أخرى تشير إلى أن اليوم العالمي للقهوة بدأ عام 1983 في اليابان تحديداً على يد جمعية القهوة اليابانية.

وقد استغل هذا اليوم أيضاً للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة و زيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن، وظروف زراعتها والعاملين فيها والأجور، حيث تعد القهوة في المرتبة الثانية بعد النفط، ضمن قائمة المواد الأكثر تداولاً من حيث الاستيراد والتصدير في المبادلات التجارية عالمياً.

في هذه المناسبة العالمية... إليك حقائق حول قهوة رغبة الموت أو "Death Wish Coffee” :

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يحتوي كوب متوسط من هذه القهوة على معدل 650.4 مليغرام من مادة الكافيين، أي ما يناهز 200% من الكافيين الموجود في كوب القهوة العادية. ولكن الأكثر غرابة هو انه لا يمكن لأي شخص في العالم أن يتناول كوبا من هذه القهوة ” Death Wish Coffee ” ليس لثمنها و لكن لأنه لا يمكن لأي شخص أن يتحمل عواقب شربها الكوب في الأيام الموالية له، فعندما قلنا معدل الكافيين يبلغ 200% من الكافيين الموجود في القهوة لعادية فهذا يعني أن تأُثير كوب واحد منها يعادل تأثير ضعفي أكواب القهوة العادية.

قهوة الموت مصنوعة من مواد طبيعية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية، وتساعد صاحبها على الشعور باليقظة من الممكن أن تصل إلى يومين أو أكثر، بسبب كمية الكافيين العالية فيها. و قد ظهر هذا الصنف من القهوة عام 2012

الشركة المصنعة لقهوة الموت في شمال ولاية نيويورك في أمريكا، كتبت تحذيراً هاماً على العبوة أنها عالية التأثير، وقد يصاب الشخص الذي يتناولها بالإدمان، حيث أن سعر الكيس الواحد منها يصل إلى 20 دولار أمريكي، و يمكن طلبها عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة المصنعة.



