سيدة إماراتية تقدم بلاغاً ضد ابنها وتطالب بسجنه بسبب هذه الشتيمة

طالبت سيدة إماراتية بسجن ابنها بعد أن قدمت ضده بلاغاً لدى سلطات الشرطة الإماراتية بسبب قيامه بشتمها وسبها وعلى إثره وجهت محكمة الجنح اتهامات للابن بالسباب.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قام الرجل بسباب والدته، وقال لها: "اذهبي للمرقص بدلا من البقاء في المنزل".

وطالبت الأم بحبس ابنها وتغريمه 50 ألف درهم، لرد اعتبارها.

المتهم أنكر قيامه بسب والدته، قائلا: "كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي، وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي" وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وطالب المتهم بتأجيل الحكم في القضية، لحين الرد على المذكرة الخاصة بالشق المدني، واستدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبا ببراءته.