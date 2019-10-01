أسيل عمران تثير تساؤلات بوجهها المنتفخ

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورةً للممثلة السعودية أسيل عمران حيث ظهرت بوجه منتفخ وبشكل مختلف عما كانت عليه سابقاً، مما أثار تساؤلات وانتقادات من قبل المتابعين.

ونشرت أسيل عمران صوراً لها في أسبوع الموضة في باريس، كعارضة أزياء وظهرت بإطلالة أنيقة وهي ترتدي فستان أسود اللون بموضة جامبسوت، وأطلت على ممشى العارضات في منصة الأزياء.

قد لاحظ الجمهور المتابع لها، تغيرات التي طرأت على ملامحها وانتفاخ الوجه بشكل كبير، ومما تساءلوا عن أسباب ذلك، وظن الغالبية أن أسيل اكتسبت وزناً زائداً خلال الفترة الأخيرة، والآخر ظن انها خضعت لعمليات نفخ، وفقاً لموقع الفن.

وكانت قد شارك عدد من النجمات في العرض، شاركت عدد من النجمات في العرض من بينهن اللبنانية دانييلا رحمة، بالإضافة لعدد من النجمات العالميات من بينهن المغنية الامريكية كاميلا كابيو والممثلة الإنجليزية هيلين ميرين والأمريكية إيفا لونغوريا.