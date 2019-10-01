راغب علامة يخوض غمار الغناء الخليجي من جديد بهذه الأغنية

سيخوض الفنان اللبناني راغب علامة غمار الغناء الخليجي ويستعد لتسجيل ثالث أغنية له بعنوان "معركة كبرى" تحدث عنها خلال لقاء تلفزيوني، فيما أكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، حيث سيغنيها باللهجة الخليجية.

وقال راغب علامة في حسابه على موقع تويتر: "معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير".

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وتمنى علامة أن ينتهي من تنفيذ الأغنية سريعا لطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يشارك فيه وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وشدد راغب علامة على رغبته في غناء الأغنية مباشرة في إحدى حلقات البرنامج المباشرة.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يغني فيها علامة باللهجة الخليجية بعد أغنية "يا بوي"، وأغنية "سر حبي فيك غامض".