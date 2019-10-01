أغنية لناصيف زيتون تحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة

بعد طرح المغني السوري ناصيف زيتون أغنيته الأخير بعنوان "تكة" ضمن ألبومه الجديد "كل يوم بحبك"، عبر قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، وحققت نسبة مشاهدات عالية جداً ونجاح كبير.

وطرحت أغنية "تكة" للفنان ناصيف زيتون في 13 يونيو الماضي، عبر قناته الرسمية وقد تخطى عدد مشاهداتها الـ 40 مليون و 429 ألف مشاهدة حتى هذه اللحظة، وهي من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

قدم ناصيف أغنيته الجديدة تكة، لأول مرة مباشر أثناء حفل غنائي ضخم ضمن مهرجان “أعياد بيروت” 14 تموز/يوليو المقبل.

تكة يقدمها للفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي في مهرجان أعياد بيروت في دورته الثامنة، وقد أشعل المسرح أثناء تقديمه أغاني تفاعل معها الجمهور.

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يذكر أن ناصيف زيتون، قد حقق نجاح وشهرة واسعة ونالت اغانيه اعجاب الكثير، وكانت آخر أعماله ألبوم "كل يوم بحبك"، وتم طرح تقريباً 9 أغاني من ضمنهم ( كرمال الله، ما بظن، أزمة ثقة، تكة، وصلك خبر، سلمي"، وفقاً لموقع صدى البلد

وكان قد احتفل بوصول عدد مشاهدات أغانيه عبر قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، حوالي مليار مشاهدة ومتابعة لأغانيه وأعماله الفنية، ليثبت من جديد نجاحه في الاغاني التي يقدمها.